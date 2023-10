¿Sofía Vergara se pasó con el Photoshop? Internautas critican a la actriz por recientes fotografías

La actriz colombiana Sofía Vergara fue criticada recientemente tras publicar unas fotografías en su cuenta de Instagram. En las imágenes puede vérsele luciendo unos jeans, modelo #TheMarisol, los cuales hacen parte de su más reciente colección en colaboración con la cadena de supermercados estadounidenses Walmart.

Pese a que las intenciones de la barranquillera eran mostrar la prenda, muchos usuarios aseguraron que las imágenes, tomadas en un baño, estaban editadas con Photoshop.

Al parecer, la Toti habría modificado la zona de sus glúteos, pues algunos señalan que el piso del lugar se veía torcido.

“¿Por qué la chimenea se está doblando?”, “Buen Photoshop”, “La chimenea cambia de forma de una foto a otra”, expresaron algunos.

Por otro lado, hubo quienes defendieron a la actriz y expresaron que, pese al supuesto retoque, es muy bella.

“No importa si la imagen está retocada con Photoshop o no, sigue siendo una de las mujeres más bellas del mundo", "Sus jeans son increíblemente cómodos. Tengo varios pares y me encantan", "Los he comprado y se ven tan bien", dijeron algunos.

Cabe destacar que, en el mes de septiembre, Sofía Vergara fue por primera vez portada de la revista Vogue en sus ediciones para México y Latinoamérica. En ese entonces, la famosa que ha triunfado en Hollywood reveló detalles de su vida, sus proyectos y cómo se convirtió en estrella internacional.

La barranquillera llegó hace 20 años a los Estados Unidos y, desde allí, se ha convertido en la colombiana que brilla en Hollywood y que atrapó al entretenimiento internacional con su encanto. Ahora la actriz de 51 años se renueva con 'Toti', su propia línea de belleza, y con su primer personaje en una serie en español, 'Griselda'.

La actriz colombiana retomó el proyecto años después del asesinato de Blanco y llegará a las pantallas, con ella como protagonista, en enero, a través de Netflix. Sofía Vergara relató que para ella fue un gran reto, al desprenderse del personaje que la lanzó a la fama, Gloria Pritchett en Modern Family.