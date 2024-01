Sofía Vergara sobre su divorcio de Joe Manganiello: "Estoy lista para ser abuela, no madre"

En julio de 2023, Sofía Vergara y Joe Manganiello anunciaron su divorcio tras 7 años de matrimonio. Luego de varios meses, la colombiana decidió hablar públicamente sobre el tema que los llevó a separar sus vidas.



En diálogo con el diario español El País, la actriz reveló que, a pesar del amor que existía entre ella y Joe Manganiello, había una diferencia entre ellos en la que ninguno estaba dispuesto a ceder.

A Sofía Vergara le preguntaron cómo estaba su vida personal y ella respondió que actualmente es una mujer recién divorciada: "Mi segundo esposo, con el que estuve 10 años. Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí".

Aunque la diferencia de edad entre Sofía Vergara y Joe Manganiello no es muy grande, pues ella tiene 51 años y él 47, el deseo de convertirse en padre del actor habría superado la relación que sostenía con la colombiana, quien tiene un hijo de 32 años, fruto de su relación con José Luis González Ripoll.



Precisamente, la actriz colombiana resaltó que "ya tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32 años y estoy lista para ser abuela, no madre".

Vergara concluyó que este tema será tenido en cuenta para futuras relaciones: "Si se presenta el amor, tiene que venir ya con hijos. Yo ya estoy casi con la menopausia, es una ley natural de la vida. Cuando mi hijo sea papá, que me traiga al bebé un rato y luego se lo devuelvo y sigo con mi vida, es lo que toca".