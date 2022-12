Sofía Vergara, tercer año como la actriz de televisión mejor pagada en EE. UU.

El papel de la apasionada Gloria Delgado-Pritchett en la popular serie televisiva la convirtió en la número uno de la lista de las diez actrices de televisión mejor pagadas entre junio de 2013 y junio de 2014.

Además de actuar en esta popular serie, Vergara, de 42 años, también es una empresaria de éxito y cofundadora de la agencia de talento y entretenimiento hispano Latin World Entertainment, además de ser la imagen de marcas internacionales.

Lejos de la polémica que causó durante la reciente entrega de los premios Emmy al ejercer de mujer objeto en una broma, la colombiana ha dejado claro que pisa fuerte y considera que es sano "reírse" de uno mismo.

Con gran diferencia siguen a Vergara en la lista la actriz Mariska Hargitay, en el segundo puesto, por su papel en la serie "Ley y orden: unidad de víctimas especiales", con 13 millones de dólares.

Kaley Cuoco-Sweeting, de 28 años, dio un paso atrás este año al bajar al tercer puesto con 11 millones de dólares de ingresos, algo que no debería preocupar a la actriz, según Forbes, porque cuenta con un nuevo contrato con los productores de la serie "The Big Bang Theory", que, según se informó, le garantiza un millón de dólares por episodio.

Las protagonistas de "How I met your mother", Cobie Smulders (10 millones) y Alyson Hannigan (9,5 millones), se han visto mejor paradas este año, al subir al cuarto y quinto puesto, respectivamente.

Smulders comparte la cuarta posición con las actrices Ellen Pompeo y Julianna Margulies, protagonistas de "Grey's Anatomy" y "The Good Wife", respectivamente.

En la sexta plaza aparece Amy Poehler, que actúa en la comedia "Parks & Recreation", por la que ganó 7 millones de dólares, mientras que en la séptima figura Mindy Kaling, con 6,5 millones gracias a su papel en "The Mindy Project", y en la octava, con 6 millones, Kerry Washington ("Scandal"), Courteney Cox ("Cougar Town") y Zooey Deschanel ("The New Girl").

La nueva incorporación de este año a la lista es Claire Danes en el noveno puesto, con ganancias de 5 millones de dólares, gracias a su papel de Carrie Mathison en la exitosa serie "Homeland".

En el último lugar de las actrices mejor pagadas de la televisión estadounidense, según la citada revista especializada, está Lena Dunham ("Girls"), con 3,5 millones de dólares.