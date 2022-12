Sofía Vergara vuelve a levantar ampolla con una de sus frases

En su corto discurso en los premios SAG, la barranquillera, que nuevamente se quedó sin galardón, contó por qué su padre no quería que ella entrara en la industria de los medios.

"Nací en Barranquilla, Colombia, en un hogar católico y muy tradicional. Mi padre me dijo que si alguna vez me decidía a hacer algo artístico, iba a parecer una prostituta. Y yo le dije: ‘Con estos inmensos pechos que he heredado de tu madre, ya parezco una prostituta'", publica el portal La.eonline.com.

En esta cuarta nominación a los premios SAG por su papel de "Gloria" en "Modern Family", la actriz que le arrebató el galardón fue la protagonista de "30 Rock", Tina Fey.

Vergara, que asistió con su prometido Nick Loeb, se robó más de una mirada con su vestido blanco de la diseñadora Donna Karan Atelier.

Estados Unidos