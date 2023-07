Sofía Vergara y Joe Manganiello: por escueto mensaje de cumpleaños hay rumores de separación

Dicen que a las redes sociales no se les escapa nada. Los seguidores de Sofía Vergara y de Joe Manganiello se encuentran extrañados por la ausencia del actor en la celebración del cumpleaños número 51 de "La Toti" en la isla de Capri, en Italia.



Como siempre, Sofía Vergara madrugó a celebrar su vida. A tráves de su cuenta de Instagram, la colombiana compartió las fotos del paraíso elegido para la llegada de sus 51 años, y más tarde publicó algunas fotografías con sus mejores amigos en su restaurante italiano favorito.

Aunque se le vio muy feliz en la celebración, Joe Manganiello no estaba por ningún lado. Según las especulaciones de los seguidores de la pareja, tal vez por los compromisos laborales, los actores no pudieron coincidir en el mismo lugar.

Sin embargo, un detalle encendió las redes sociales y fue el mensaje de felicitaciones de Joe a Sofía. Para muchos, algo frío y distante, teniendo en cuenta que en otras celebraciones Manganiello se ha caracterizado por sus extensas y románticas dedicatorias a la colombiana y por compartir muchas fotografías con ella.

“¡¡¡Feliz Cumpleaños Sofía!!!”, fue el mensaje que Joe Manganiello le dedicó a su esposa, acompañado de una fotografía en la que se les ve muy felices. Los comentarios de la publicación no se hicieron esperar y más de uno aseguró que la pareja estaría enfrentando algunos problemas en su relación.

Publicidad

“¿Problemas en el paraíso? Ay que triste, si esta relación se acabó, lo siento por ella, pero no por él, se me hace que es un mantenido”; “Estarán separados, ni mi ex me saluda tan frío”; “Joe, espero que estén bien, ese fue un deseo de feliz cumpleaños muy frío para su esposa, ¡en comparación con los anteriores!”; “Le dio más emoción el cumple de la mascota”, fueron algunos de los mensajes escritos por los internautas.

Lo más raro de todo es que "La Toti" no ha compartido ninguna foto con su esposo y tampoco comentó ni le dio like a la publicación que Joe Manganiello le dedicó, lo que ha intensificado los rumores.

Cabe mencionar que desde que se casaron en 2015, la pareja se ha convertido en una de las favoritas y más estables relaciones de Hollywood. Sofía Vergara y Joe Manganiello se han mostrado muy enamorados en sus publicaciones, generando gran admiración por parte de sus seguidores.

Publicidad

Aunque no tienen hijos en común, la pareja comparte una mascota, una perrita chihuahua mezclada con pomerania llamada Bubbles Manganiello, a quien tratan como si fuera su propia bebé. Este fin de semana, Sofia Vergara y Joe Mananiello compartieron fotos de la celebración de su décimo cumpleaños.