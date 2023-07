Sofía Vergara y Joe Manganiello, un matrimonio que llega a su fin tras 7 años

La noticia de la separación entre Sofía Vergara y Joe Manganiello comenzó a sonar en medio de la celebración del cumpleaños 51 de la barranquillera, en la que ella publicó espectaculares imágenes en vestido de baño y en hermosos lugares de su estadía en Italia, pero sin su esposo, el actor estadounidense.



Pues en medio de los rumores, este lunes, 17 de julio de 2023, llegó la confirmación del divorcio. Después de 7 años de matrimonio, Sofía Vergara y Joe Manganiello se separan.

Lo anunciaron a través de un comunicado compartido al diario Page Six. “Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”, señalaron en el documento.

Según Page Six, una persona cercana a los actores dijo que “Sofía y Joe se han estado distanciando desde hace un tiempo y ahora revisan lo que será su futuro”, aunque la pareja fue vista junta por última vez en junio en Nueva Jersey, cuando Vergara visitó a Manganiello en el set de su nuevo proyecto Nonnas.

La boda de Sofía Vergara y Joe Manganiello en el 2015 no solo costo 500.000 dólares, sino que fue uno de los enlaces más esperados del panorama de celebridades estadounidense.

"Supe bastante rápido que podía confiar en ella y ella supo bastante rápido que podía confiar en mí. Y ambos somos el tipo de personas que son capaces de poner a la otra persona por delante de nosotros mismos. Yo era capaz de anteponer sus deseos a los míos, fueran los que fueran, y ella era capaz de hacer lo mismo. Una vez que tienes eso, no lo sueltas", confesó Manganiello en una entrevista con la revista People que fue publicada en agosto de 2020.

Este era el segundo matrimonio de Sofía Vergara, tras su ruptura en 1993 con el padre de su hijo Manolo. Ahora, la barranquillera vuelve a la soltería a los 51 años, como una de las mujeres más hermosas y carismáticas del mundo.

La actriz colombiana también mantuvo una relación, entre 2012 y 2014, que no terminó para nada bien. Con el actor y empresario Nick Loeb disputó una larga batalla por la custodia de sus embriones congelados, tema que en abril de 2021 salió a favor de Sofía Vergara, cuando un tribunal del condado de Los Ángeles otorgó una orden para que Nick Loeb no use los embriones sin el consentimiento de ella.