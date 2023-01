“Son efecto de buena vibra”: J Balvin sobre las ocho nominaciones que recibió en los Latin Grammy

El reguetonero es el máximo favorito para hacerse con los galardones que premian a lo mejor de la música.

"Todo es causa y efecto. ¡Y este es el efecto de la música con buena vibra! Agradecido", afirmó el artista en un comunicado.

El paisa, que editó en mayo el disco ‘Vibras’, aspira a hacerse con los premios al álbum del año, grabación del año (doble nominación), mejor fusión/interpretación urbana, mejor álbum de música urbana y mejor canción urbana (triple nominación).

Por detrás de J Balvin se situó la española Rosalía, con cinco candidaturas, mientras que El David Aguilar, Jorge Drexler, Kany García, Natalia Lafourcade y los productores Mauricio Rengifo y Andrés Torres obtuvieron cuatro nominaciones cada uno.

La 19 edición de los galardones de la Academia Latina de la Grabación se celebrará el próximo 15 de noviembre en Las Vegas (EE.UU.).

Categorías y nominados :

Álbum del Año

Prometo – Pablo Alborán

Vibras – J Balvin

Caravanas – Chico Buarque

Salvavidas De Hielo – Jorge Drexler

Siguiente – El David Aguilar

Soy Yo – Kany García

Musas (Un Homenaje Al Folclore Latinoamericano En Manos De Los Macorinos), Vol. 2 – Natalia Lafourcade

¡México Por Siempre! – Luis Miguel

Encanto Tropical – Monsieur Periné

Cuando El Río Suena... – Rozalén

Grabación del Año

No Vaya A Ser – Pablo Alborán

É Fake (Homem Barato) – Anaadi

Mi Gente – J Balvin con Willy William

Internacionales – Bomba Estéreo

Telefonía – Jorge Drexler

Para Siempre – Kany García

X – Nicky Jam y J Balvin

Danza De Gardenias – Natalia Lafourcade junto con Los Macorinos

Bailar Contigo – Monsieur Periné

Malamente – Rosalía

Canción del Año - Premio al Compositor(es)

Antes De Ti – Manú Jalil y Mon Laferte, compositores (Mon Laferte)

Bailar Contigo – Monsieur Periné, compositor (Monsieur Periné)

Danza De Gardenias – David Aguilar Dorantes y Natalia Lafourcade, compositores (Natalia Lafourcade junto con Los Macorinos)

Embrujo – El David Aguilar, compositor (El David Aguilar)

La Puerta Violeta – Rozalén, compositora (Rozalén)

Malamente – Antón Alvarez Alfaro, Pablo Diaz-Reixa y Rosalía, compositores (Rosalía)

Para Siempre – Kany García, compositora (Kany García)

Robarte Un Beso – Mauricio Rengifo, Andrés Torres, Carlos Vives y Sebastián Yatra, compositores (Carlos Vives y Sebastián Yatra)

Telefonía – Jorge Drexler, compositor (Jorge Drexler)

Tu Vida Mi Vida – Fito Páez, compositor (Fito Páez)

Mejor Nuevo Artista

Ángela Aguilar

Anaadi

El David Aguilar

Alex Ferreira

Karol G

Los Petitfellas

Nana Mendoza

Christian Nodal

Claudia Prieto

Benjamín Walker

Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo

Ser – Axel

Camino Fuego Y Libertad – Pablo López

Cuerpo Y Alma – Beatriz Luengo

F.A.M.E. – Maluma

Miradas – Nana Mendoza

Mejor Fusión/Interpretación Urbana

Mi Gente – J Balvin con Willy William junto con Beyoncé

Internacionales – Bomba Estéreo

Yo Contra Ti – Daddy Yankee junto con la Orquesta Sinfónica De Puerto Rico

Sua Cara – Major Lazer junto con Anitta y Pabllo Vittar

Malamente – Rosalía

Mejor Álbum de Música Alternativa

Claroscura – Aterciopelados

Puñal – Dante Spinetta

FuerzaArará – Telmary

Mismo Sitio, Distinto Lugar – Vetusta Morla

Aztlan – Zoé

Mejor Canción Regional Mexicana - Premio al Compositor(es)

Arránquense Muchachos – Domingo Leiva Delgado, compositor (Pedro Fernández)

AyúdameAOlvidarte – Gabriel Flores y Yoel Henríquez, compositores (La Explosiva Banda De Maza)

CorridoDeJuanito – Edén Muñoz, compositor (Calibre 50)

ElSueñoAmericano – Salvador Hurtado, compositor (La Energía Norteña)

Probablemente – Christian Nodal, compositor (Christian Nodal)

Mejor Álbum Música Popular Brasileña

ManoQueZuera – João Bosco

Caravanas – Chico Buarque

Edu, DoriEMarcos – Edu Lobo, Dori Caymmi y Marcos Valle

CamposNeutrais – Vitor Ramil

Deus É Mulher – Elza Soares