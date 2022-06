¿Son novios o no? Captan a Christian Nodal besándose con la rapera Cazzu

En las últimas semanas se ha especulado en redes sociales que existe una posible relación entre Christian Nodal y la rapera argentina Cazzu . Los rumores iniciaron después de que se les vio muy cariñosos en la ciudad de Antigua, Guatemala. Sin embargo, la joven se pronunció en una entrevista y negó un romance con el cantante.

"Me gusta escribir sobre el amor; vivirlo no sé si tanto", aclaró Cazzu. No obstante, los rumores volvieron a avivarse cuando Nodal y la rapera recientemente fueron captados besándose.

Publicidad

En las imágenes se observa al cantante de música popular, quien daba un concierto en Cruz de la Sierra, Bolivia, y estaba acompañado de Cazzu. En ese momento, el artista se acerca a la joven y le da un tierno beso sin importar que había muchas personas alrededor.

La grabación ha generado todo tipo de comentarios como "Me da mucho gusto, merece ser feliz", "Hagan sus apuestas, ¿cuánto creen que durará esa relación? Yo le doy un año", "Me encanta verlos juntos ❤️". "¿Ella no lo andaba negando?" y muchos más.

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado respecto a dicho video.

Otras noticias: