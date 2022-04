"Soñé con llegar a los Óscar y lo disfruté mucho": Mauro Castillo

'Encanto', el filme inspirado en Colombia, se llevó el galardón a mejor película animada en los premios Óscar. Y es que los cantantes Carolina Gaitán y Mauro Castillo brillaron con su presentación en el Dolby Theatre de 'We don´t talk about Bruno' ('No se habla de Bruno´) pegajosa canción que le ha dado la vuelta al mundo por su letra y tonalidad.

Le podría interesar: El triunfo de 'Encanto' en los Premios Óscar 2022

Publicidad

Mauro Castillo, en entrevista con Noticias Caracol Ahora, habló de su experiencia en la gala: “El mundo está abriéndose a todos los sonidos, a hablar a través de nuestra cultura, del tambor, del baile. Se trata de disfrutar, es que siento que cuando se acaban los nervios se acaba todo, el día que se acaben los nervios se termina tu carrera” comentó el artista.

El artista además protagonizó un emotivo momento junto a una pequeña; Eric Jensen, papá de la niña, compartió un video que inmediatamente se hizo viral en redes sociales, en el que se ve a Mauro cantando 'No se habla de Bruno' y bailando junto a la pequeña.

Publicidad

“Ella se baja con los papás y se bajan otros turistas. Ella me reconoció, el papá me dijo será que nos podemos tomar una foto, y pues yo le dije, de una vez un video… un momento muy mágico, me siento muy feliz… Esto es más grande que un premio, el cariño de la gente”.

Vea acá la entrevista completa donde nos cantó su nuevo sencillo 'Cha cha Me'.