Sor Cristina, a un paso de ganar "La Voz" en Italia

La monja italiana Sor Cristina Scuccia encara la final del programa televisivo "La Voz", en el que se ha convertido en la auténtica protagonista vistiendo los hábitos sobre el escenario e interpretando canciones de artistas como Bon Jovy, Alicia Keys o Mariah Carey.

Fue el pasado 20 de marzo cuando sorprendió al jurado, compuesto por los artistas italianos Raffaella Carrà, Piero Pelù, Noemi y el rapero D-Jax, al interpretar el éxito de Alicia Keys, "No one".

Según las normas de este popular concurso, los jurados seleccionan a los integrantes de sus equipos solo escuchando su voz y de espaldas al escenario para no dejarse influir por el aspecto físico de los mismos, lo que se conoce en el programa con el término de "audiciones a ciegas".

Sor Cristina convenció rápidamente y sumió en la estupefacción al jurado, una vez que sus integrantes se decidieron a girar sus respectivas sillas para elegir a la mujer que cantaba a sus espaldas. (Del cielo a la Tierra: sor Cristina gana su primera batalla en La Voz Italia).

Carrà, sorprendida, preguntó si era una "monja de verdad" a lo que Sor Cristina respondió "tengo un don, te lo regalo".

Desde ese momento, la monja finalista, siciliana de 25 años, ha ido ganando las diferentes etapas del concurso cantando temas como "Livin' on a prayer", de Bon Jovy, "Girls just wanna have fun", de Cindy Lauper o "The time of my life", la banda sonora de la conocida película "Dirty Dancing".

Asimismo, sobre el escenario de "La Voz" la monja siciliana ha cantado con artistas internacionales de la talla de la australiana Kylie Minoge o el puertorriqueño Ricky Martin. (No se pierda la intepretación de Sor Cristina de la Copa de la vida con Ricy Martin).

Sor Cristina cantará por última vez durante esta edición de La Voz, emitido en Italia por Rai2, y podrá hacerlo, tal y como han avanzado los organizadores del concurso, con una canción propia.

Muchos son los medios de comunicación que señalan que, tras la continuidad de la monja en el concurso, existe una estrategia de la cadena y de la productora para seguir arrasando en los índices de audiencia.

El propio presentador del concurso, Federico Russo, durante una rueda de prensa en la que explicó algunos de los detalles de la gala de esta noche, reconoció que "dada la resonancia mediática de la participación de la monja en el programa, sus posibilidades de victoria son de las más elevadas".

Por su parte, la religiosa, preguntada por su futuro artística por la prensa italiana, aseguró que pase lo que pase, tomará la decisión consultando a sus superiores. (Sor Cristina con Kylie Minogue, momento celestial en La Voz Italia).

Sea como fuere, algunos miembros de la Iglesia romana ya han apoyado la participación de la monja en el concurso.

Es el caso del cardenal italiano Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, quien posicionó a favor de Sor Cristina mediante un comentario en su perfil de la red social Twitter.

"Que cada uno, según el don que ha recibido, lo ponga al servicio de los otros (1 Pietro 4,10) #sorcristina", publicó Ravasi.