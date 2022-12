Sor Cristina toca el cielo y gana la edición italiana del concurso La Voz

La monja Sor Cristina Scuccia, la auténtica revelación de la versión italiana del concurso "La Voz", consiguió ganar este jueves su final y proclamarse campeona con sus actuaciones, tras lo cual, animó a todo el público presente en plató a rezar un "Padre Nuestro".

Sor Cristina, tutelada durante el concurso por el rapero italiano D-Jax, se alzó con el galardón de "La Voz" con el 62% de los votos emitidos por la audiencia, que la concedieron, además, un contrato discográfico con la productora Universal.

Durante la gala final, la monja, animada desde las gradas por algunas de sus hermanas ursulinas, interpretó populares bandas sonoras como la de "Flash dance" (1983), "What a feeling", o como la de la cinta del director italiano Roberto Benigni, "La vida es Bella" (1997), "Beautiful that way", entre otras.

Pero el punto álgido del programa llegó cuando los concursantes tuvieron que cantar una canción propia.

En este momento, sor Cristina interpretó su canción inédita "Lungo la riva", muy rítmica y de estética góspel.

Tras su actuación, la artista Raffaella Carrà, que forma parte del jurado de este concurso de talentos, afirmó que Scuccia había nacido para "vivir sobre un escenario".

Finalmente y tras más de tres horas de programa, la religiosa derrotó con su voz a sus tres oponentes en esta final: Tommaso Pini, Giacomo Voli y Giorgia Pino.

Una vez proclamada campeona de la segunda edición del concurso, emitido en Italia por el canal Rai2, la monja siciliana de 25 años animó al público presente en el estudio a rezar un "Padre Nuestro".

De este modo, la religiosa pone fin a su sorprendente recorrido en este programa de televisión, en el que debutó con su voz enérgica, su sonrisa y la sobriedad de sus hábitos monacales el pasado 20 de marzo, sorprendiendo con la interpretación del tema "No one" de Alicia Keys al jurado, compuesto por los artistas italianos Raffaella Carrà, Piero Pelù, Noemi y el rapero D-Jax.

Desde ese momento, sor Cristina ha ido ganando las diferentes etapas del concurso con temas como "Living' on a prayer", del roquero Bon Jovy, "Girls just wanna have fun", de Cindy Lauper o "The time of my life", la banda sonora de la conocida película "Dirty Dancing" (1987).

Asimismo, sobre el escenario de "La Voz" la monja siciliana ha cantado con artistas internacionales de la talla de la australiana Kylie Minoge o el puertorriqueño Ricky Martin.

Por su parte, la religiosa, preguntada durante los últimos días por la prensa italiana por su futuro artístico, aseguró que pase lo que pase, tomará la decisión consultando a sus superiores.

El furor que ha suscitado en Italia la ganadora de "La Voz" 2014 ha llegado al seno de la Iglesia Católica.

El cardenal italiano Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, se posicionó rápidamente a favor de Sor Cristina mediante un comentario en su perfil de la red social Twitter.

"Que cada uno, según el don que ha recibido, lo ponga al servicio de los otros (1 Pietro 4,10) #sorcristina", publicó Ravasi la misma noche del debut de la monja.