Soraya sigue vigente: Itatí Cantoral, recordada por su frase “maldita lisiada”

Cantoral regresa a las telenovelas con "Amores con trampa", una historia en la que interpreta a Isabel, la esposa de un empresario exitoso que de pronto se ve en la ruina.

"Y como dice el dicho, cuando el hambre llega el amor sale por la ventana", dijo la actriz mexicana en una entrevista telefónica reciente con The Associated Press sobre la producción de Emilio Larrosa.

"Al principio de la historia es una mujer completamente hundida ante su marido, de hecho hace todo lo que su marido le dice, se siente inútil, no siente que sea capaz de sobrellevar la vida sin su esposo, sin que su esposo la mantenga", relató.

Para Cantoral las circunstancias hacen que su personaje llegue a este extremo.

"Vivimos inmersos en un mundo donde la economía es parte fundamental de la familia y evidentemente hay menos problemas cuando no te tienes que sentar cuatro o cinco horas para ver cómo pagar los víveres".

La actriz, cuya telenovela anterior fue "Fortuna" (2013), dijo que en parte aceptó el proyecto porque es apto para la familia. "Ya vivimos en la violencia absoluta, quería hacer algo que fuera no violento".