Sorpresivo comentario de Tom Cruise sobre Shakira dejó pensando a más de uno

Por estos días, Tom Cruise está muy ocupado por el estreno de su película 'Misión imposible: sentencia mortal - parte 1', la séptima entrega de la saga de acción, aun así eso no ha desviado la atención de los fans por su posible relación con Shakira, luego de ser captados en la Fórmula 1.

Los comentarios de los seguidores y rumores no se hicieron esperar. Muchos aseguraron incluso que el actor, de 60 años, estaba muy pendiente de la cantante colombiana.

Portales como La Vanguardia y Page Six afirmaron que de una fuerte muy cercana pudieron confirmar que el actor le habría enviado flores a Shakira luego del encuentro en la Fórmula 1. Asimismo, que estaría muy interesado en compartir más tiempo con la cantante, a pesar de que se conocen hace muchos años.

“Shakira necesita una almohada suave sobre la que caer y ese podría ser Tom”, quien es “un tipo atractivo y talentoso”, dijo la fuente a Page Six.

Publicidad

Según el medio, esta persona agregó que “hay química” y “él (Tom Cruise) está extremadamente interesado en buscarla (a Shakira)”.

Pero hasta ahora ninguno se había referido al tema.

Tom Cruise habla de Shakira

Sin embargo, recientemente Tom Cruise rompió su silenció y habló en una entrevista sobre Shakira.

Publicidad

“Ella es muy talentosa. Ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo”, dijo el actor.

Hizo énfasis en que “ella es muy buena persona” y luego soltó un inesperado comentario: "No, sus caderas no mienten, no lo hacen".

Actualmente, Tom Cruise está soltero. El protagonista de ‘Top Gun’ tiene tres hijos: Isabella y Connor, de su matrimonio con Nicole Kidman, y Suri, fruto de su relación con Katie Holmes.

Por lo pronto, Shakira, quien dejó Barcelona este año para establecerse en Miami con sus hijos tras separarse en 2022 de Gerard Piqué, estaría interesada en otra celebridad.

Publicidad

En las últimas semanas, se le ha visto compartir en varias oportunidades con el piloto Lewis Hamilton por lo que asistió el Gran Premio de Miami, donde se encontró con Tom Cruise, y regresó a España para el Gran Premio de Barcelona.

Incluso People informó que Shakira y Lewis Hamilton “están en las primeras etapas de las citas”, de acuerdo con una fuente.

"Están pasando tiempo juntos y en la etapa de 'conocerse'. Es divertido y coqueto", dijo la persona consultada.

Publicidad