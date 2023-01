“SOS: Colombia resiste”, el mensaje de Goyo durante el ‘Ellas y su música’ en Miami

La cantante de ChocQuibTown Goyollamó la atención de Latinoamérica al presentarse en la gala de los ‘Ellas y su música’, galardones que apoyan a las mujeres y que están a cargo de la organización de los Grammy, con un atuendo en alusión al paro nacional en Colombia.

“SOS: Colombia resiste”, decían algunas partes de las prendas usadas por Goyo, una de las cantantes más influyentes de Colombia en los últimos años.

“Hoy más que nunca debemos seguir alzando la voz. Salir a protestar de manera pacífica no debe ser un causal de muerte. Debería ser una jornada para aprender y para enseñar cómo se hace país con diálogo y sin armas, no atacándonos como si estuviéramos en una guerra civil. No más violencia”, escribió la artista en sus redes sociales.

Sin embargo, el mensaje más llamativo es que estaba cosido en las mangas de su vestido, que decía: “No se rinde el que nació donde por todo hay que luchar”.

“Ayer estaba marchando por mi país y hoy en un par de horas tendré el privilegio de estar en un show muy poderoso con algunas Reinas de la música mundial y quise llevar un mensaje de tantos que escribo en mis letras a mi ropa”, comunicó.

“Recordando lo importante que es no rendirnos cuando se trata de cumplir los sueños o sencillamente alzar la voz cuando sea necesario”, agregó.

Los mensajes de la cantante se dan en medio del paro nacional que este 10 de mayo ajusta 13

días, que ha dejado decenas de heridos, varios muertos y desaparecidos.