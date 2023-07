Sound of Freedom: ¿cuáles son las polémicas en torno a la película?

Por medio de redes sociales se ha avivado la discusión frente a la película Sound of Freedom, dirigida por Alejandro Monteverde, que llegará a las salas de cine en Colombia el 31 de agosto de 2023. El filme, que fue planeado desde 2015, expone la realidad sobre el tráfico de niños y la explotación sexual en Latinoamérica.



Aunque Sound of Freedom estaba lista para ser lanzada desde hace unos años, una problemática con el estudio que había adquirido sus derechos hizo que se retrasara. Inicialmente, la película iba a ser lanzada bajo la firma de 21st Century Fox, pero la empresa fue comprada por The Walt Disney Company en 2019 y los altos directivos determinaron que el contenido no era compatible con las producciones que solían realizar, entonces se suspendió el contrato.

Con la esperanza de que la película fuera lanzada al público, los productores comenzaron a ofrecer el material a todos los estudios de Hollywood disponibles, pero no tuvieron éxito en ninguna de las casas tradicionales, ya que ninguna estuvo dispuesta a comprarla.

De acuerdo con Luis Carlos Rueda, cinefanático de Noticias Caracol, el contenido de la cinta y el hecho de que nadie se atreviera a publicarla hizo que Sound of Freedom adquiriera un “aura de película prohibida”.

Finalmente, la compañía de medios estadounidense Angel Studios, Inc. le apostó al filme y adquirió sus derechos. El estreno oficial se realizó el pasado 4 de julio a nivel local y ese día superó en taquilla a la película Indiana Jones y el dial del destino.

El hecho de que ninguna de los estudios tradicionales se quisiera involucrar con la película y la participación del protagonista Jim Caviezel en el grupo de conspiración QAnon, que argumenta que las élites de Hollywood dirigen una “secta secreta” de tráfico de niños, ha hecho que algunos críticos relacionen los temas y hagan sus propias teorías.

Según el experto, esta ha sido una de las cosas más polémicas alrededor de Sound of Freedom, que también ha servido como estrategia de promoción por parte del estudio, ofreciéndola al público como “la película que no quieren que veas”.

Acorde con Rueda, el tráfico de niños y la explotación sexual es una realidad que se encuentra inmersa en la sociedad, pero de la cual no se habla mucho públicamente. Una realidad que se vive en Latinoamérica y que se consume principalmente en Estados Unidos.

La película, que está basada en hechos reales, cuenta la historia de un agente que renuncia a su trabajo para perseguir a los traficantes sexuales y rescatar decenas de niños que son víctimas de una red de explotación en Colombia.

Si bien parte de la grabación se desarrolla principalmente en el país, Sound of Freedom habla de Latinoamérica en general. “La película quiere crear una voz de conciencia para que los gobiernos le den prioridad a este tema”, puntualiza Luis Carlos Rueda.