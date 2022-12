“Soy gay y soy feliz”, hijo de Gustavo Cerati salió del clóset vía Twitter

Benito Cerati, además se declaró defensor del feminismo. De inmediato su declaración causó revuelo en redes sociales.

En el tuit, Benito, fundador del proyecto Zero Kill, también se declaró feminista, luchador de la igualdad de género e inclusión de las minorías.

Al contar sus preferencias sexuales, comenzó a recibir mensajes y trinos de casi 10.000 usuarios que lo siguen en la red.

Además, contestó un mensaje a todos sus seguidores. Luego de difundirse la publicación, Cerati se alegró que se estuviera hablando sobre igualdad de derechos y la inclusión de minorías. Asimismo, el joven de 24 años, que al igual que su padre, se encaminó por el lado de la música que tenía otra cuenta, pero la cambió y su nuevo usuario es @Vanity_Sexx.

"Dicen que Twitter es un lugar de mucho odio, pero toda la gente que me comenta y sigue es puro amor. Gracias a ustedes también que me ayudan. No nos soltemos, fin del comunicado”, agregó.

El músico también compartió opiniones sobre feminismo y habló sobre la realidad de la comunidad LGBTI en Argentina

"Ser LGBT (Lesbianas, Gais, Bisexuales y Trans) en Argentina es… complete en el casillero", expresó. "Todos están asustados porque finalmente saqué los colmillos y son de acero inoxidable", añadió.

Después de su publicación, Cerati reflexionó sobre las repercusiones y el impacto de sus declaraciones.

"Me informan que hay notas sobre mis tuits y estoy saliendo en programas. Me parece súper que se hable de igualdad de derechos en todo aspecto. En el caso del feminismo, las que realmente tienen el lugar son las mujeres. Vengo a acompañar a ayudar. No a ser 'el hombre q abandera el feminismo'. Eso sería contradictorio. Esto es sobre ellas y sus derechos. Escúchenlas a ellas"