“Soy humana y me saco los mocos”: Jessica Cediel responde a quienes la critican por esta foto

La polémica comenzó porque la presentadora publicó, en Instagram, una imagen en la que posa con un dedo dentro de su nariz.

“Así como cuando te sientes sexy. ¿Cuántos como yo?”, fueron las palabras de la bogotana que dieron de qué hablar.

Ante la ola de comentarios, la modelo decidió hacerles frente y responder con contundencia.

“La foto es intencional, no crean que yo me saco el moco. Obviamente lo hago con humor porque me gusta reírme, divertirme y me vale hongo lo que puedan pensar, porque todo el mundo lo hace”, aseguró Cediel.

La participante de ‘La vuelta a Rusia en 80 días’ resaltó, entre otras cosas, que las “necesidades humanas son normales”.

“Es normal, o sea, uno hace chichí, popó, uno tiene lagañas. Si uno suda y dura tres días sin bañarse le da chucha, son necesidades humanas normales”.

También aprovechó para hacer un llamado a sus seguidores y pedirles que “no se acostumbren a la perfección y menos la que vende las redes sociales”.