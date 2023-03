"Soy muy infantil para muchas cosas": Karol G se sincera tras lanzamiento de su cuarto álbum

Karol G se encuentra en España promocionando su más reciente álbum, ‘Mañana será bonito’. En entrevista para el canal Tele 5 habló sobre la esencia y de su conexión con la música.

Sobre el nuevo álbum indicó que fue uno de sus favoritos, pues era de los más personales que haya hecho.

“Este disco es de mis discos favoritos. Puedo decirte que la gente ha escuchado 4 y ha habido discos que he decidido no lanzar en algún momento, que he tenido ahí listos para salir, pero que no han salido. Este es, probablemente, uno de los más personales y eso, creo, es lo que lo hace uno de mis álbumes favoritos”, afirmó La Bichota.

Asimismo, habló del desamor y de cómo lo utiliza para potenciarse y componer canciones como ‘TQG’, tema que hizo junto a la barranquillera Shakira.

“Creo que aquí le apuesto a muchos estilos de Karol G. Al despecho, que siempre va a representar mi corazón, creo que siempre he sido enamorada del amor y le cantaré al desamor porque creo que es de las cosas que más me inspiran a mí. Pero más allá de eso también hay muchas canciones de paz interior, de sanar el corazón y creo que me enorgullece tener música para todo”, agregó Karol G.

También se refirió sobre su personalidad y que se siente como una niña, cosa que define su identidad de adulto.

“Yo siempre digo que yo soy como una niña con documento de identidad de adulto. Soy muy infantil para muchas cosas y creo que cuando encontré esa conexión mía con mi niña interior otra vez, que dejó de importarle muchas cosas que no tenían sentido, muchas cosas banales, efímeras, creo que ahí todo cobró sentido”, manifestó la reguetonera paisa.

La Bichota publicó su cuarto álbum el pasado viernes, 24 de marzo, y cuenta con colaboraciones, además de Shakira, con Angel Dior, Bad Gyal, Carla Morrison, Justin Quiles, Maldy, Quevedo, Romeo Santos, Sean Paul y Sech.

