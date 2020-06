“Soy muy respetuosa con ese tema”: Paola Jara sobre su relación con hijos de Jessi Uribe

En entrevista con Vanessa de la Torre en Mesa Blu, Paola Jara y Jessi Uribe se sinceraron sobre su relación.

Aunque su tour virtual ‘La conquista’ fue el eje principal de la conversación, al final, la periodista quiso conocer detalles del romance que viven los cantantes.

Vanessa de la Torre le preguntó a Paola sobre cómo es la relación con los cuatro hijos del cantante, a lo que ella respondió:

“Yo creo que todavía es muy temprano y creo que para nadie es un secreto que nuestra relación ha sido muy difícil, de amores y odios, entonces creo que todo a su tiempo, llegará su momento".

"Yo soy muy respetuosa con ese tema, sé perfectamente de sus hijos, sé que son lo más grande y lo más importante para él, entonces llegará el momento de que pueda conocerlos y de pronto compartir con ellos, pero sí creo que debe pasar más tiempo”, añadió.

Durante la entrevista, Jessi Uribe también se refirió al video que se conoció en redes sociales de la pareja tomado cerveza en Cartagena, cuando él estaba casado.

“Éramos amigos, pero no pasaba nada, no teníamos absolutamente nada. Dios sabe que las cosas son así”, aclaró.

“Luego salió todo, yo me fui, yo me separé. No nos estábamos burlando de la persona con la que yo estaba. Las cosas no son así, yo fui sincero y dije que era el momento de separarnos”, puntualizó Uribe.

Respecto a si la relación nació cuando los dos estaban con sus antiguas parejas, la jurado de ‘A otro nivel’ insistió que no fue así.

“Solamente nosotros y los más allegados sabemos cómo pasaron las cosas (…) Dicen que lo que empieza mal, mal termina y nadie sabe cómo empezó; que parece que hubiéramos atropellamos a otras personas, pero así no es”, enfatizó Paola.

“No se separó por mí, yo pienso que en una relación cuando estás bien, cuando no te falta nada, no hay cabida para más nadie y no solamente eso, yo ni me metí, ni lo busqué. Nosotros empezamos una relación cuando él se fue de su casa”, resaltó la cantante de ‘Pobre perro’ y ‘Murió el amor’.

Finalmente, la pareja dijo que los mensajes positivos y llenos de amor que reciben de sus fans, a través de redes sociales, son más importantes que aquellos que vienen de perfiles falsos.

