Spiderman entra en el universo cinematográfico de Marvel

Sony Pictures Entertainment y Marvel Studios anunciaron oficialmente que el personaje de Spider-Man entrará en el universo cinematográfico del que forman parte actualmente personajes como Iron Man, Thor, Capitán América y Hulk, entre otros.

Bajo el nuevo acuerdo, será otro actor el encargado de encarnar al hombre araña en la gran pantalla en vez de Andrew Garfield tras "The Amazing Spider-Man" y "The Amazing Spider-Man 2" y Sony Pictures se seguirá encargando de financiar, distribuir y tener el control creativo de las nuevas cintas del superhéroe.

Sony Pictures informó, asimismo, que la próxima entrega de las aventuras de Spider-Man llegará en una película propia que se estrenará en julio de 2017, aunque el personaje primero hará acto de presencia en un filme por decidir del universo Marvel.

Marvel y Sony Pictures también están explorando opciones para que los integrantes de "The Avengers" aparezcan en futuras cintas de Spider-Man.

"Spider-Man es uno de los grandes personajes de Marvel, querido en todo el mundo", dijo en un comunicado Bob Iger, consejero delegado de The Walt Disney Company, propietaria de Marvel.

"Estamos encantados de trabajar con Sony Pictures para llevar al hombre-araña al universo cinematográfico de Marvel, lo cual abre oportunidades fantásticas de narración y de construcción de franquicias", añadió.

Por su parte, Michael Lynton, consejero delegado de Sony Pictures Entertainment, indicó que la intención de su compañía es "colaborar con los mejores y los más exitosos cineastas" para que las "franquicias crezcan y nuestros personajes se desarrollen", en alusión a Kevin Feige, presidente de Marvel.

La saga de "Spider-Man" ha dado hasta ahora cinco películas que han recaudado en total más de 4.000 millones de dólares en todo el mundo.