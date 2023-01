Spielberg ganó el Globo de Oro al mejor director y mejor película de drama con 'The Fabelmans'

El cineasta Steven Spielberg consiguió el Globo de Oro al mejor director y a la mejor película de drama por su íntima cinta ‘The Fabelmans’, el drama autobiográfico inspirado en su niñez y juventud.

Este es el octavo Globo de Oro del cineasta en unos premios que se consideran la antesala de los Óscar y que fueron entregados este martes en Los Ángeles, unos días antes de que se anuncien las nominaciones a los máximos galardones del cine el próximo 24 de enero.

"Me he estado escondiendo de esta historia desde que tenía 17 años. Puse muchas cosas en mi camino, aunque la conté en partes a lo largo de mi carrera", indicó el director sobre la cinta que retrata con nostalgia los primeros años de vida de Steven Spielberg (Ohio, 1946) que marcaron el devenir de su obra artística.

"Yo creo que todo lo que he hecho hasta este punto me ha preparado para finalmente ser honesto sobre el hecho de que no es fácil ser un niño, el hecho de que todos me ven como una historia de éxito y todos nos ven en función de cómo obtienen la información, pero nadie sabe realmente quiénes somos hasta que somos lo suficientemente valientes como para decirles a todos quiénes somos", añadió el cineasta.

‘The Fabelmans’ es un repaso muy personal que arranca en el año 1952 y en el que no se obvian pasajes que condicionaron su vínculo con el arte, como la relación que mantuvo con su caótica familia, sus mudanzas a los estados de Arizona y California (EE.UU.) o los episodios de antisemitismo que sufrió durante su juventud.

En la cinta se revela cómo el cine se convierte en la mejor forma que tiene el joven para domar sus miedos y cicatrizar heridas en un anticipo de la trayectoria que se empezó a labrar desde entonces el exitoso cineasta.

‘The Fabelmans’ está protagonizada por Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle, Jeannie Berlin y Judd Hirsh, entre otros.