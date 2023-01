Stephanie Cayo habló sobre la película de acción en la que actúa al lado de Mel Gibson

Stephanie Cayo habló sobre cómo fue su actuación dentro de la cinta ‘Force of Nature’, un filme protagonizado por Mel Gibson que promete acción, emoción y adrenalina durante esta cuarentena.

Esta película gira en torno a una banda de ladrones que planea un golpe a un acaudalado edificio. Los delincuentes quieren aprovechar la llegada de un huracán a la ciudad en la que se desarrolla la historia.

Publicidad

Cayo interpreta a una policía novata que debe evitar este robo: “Es una policía deseosa, que está empezando, que quiere tener retos”, dijo la actriz.

Este filme fue todo un reto, pues ella tuvo que aprender a disparar, actuar totalmente en inglés y compartir pantalla con Mel Gibson, un ícono del séptimo arte.

“Es un gran actor, un buen compañero, muy intenso, contagiaba su energía, es muy retador”, comentó Stephanie.

De igual manera, ella reveló que no usó ningún doble para grabar las peligrosas escenas que componen la película: “Hice todas mis tomas porque me di cuenta que, si no las haces tú misma, no vives las películas de la misma manera”.

Publicidad

La película Force of Nature, dirigida por Michael Polish, estará disponible a partir del 30 de junio en plataformas digitales.