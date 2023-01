Stephanie Villadiego dio detalles sobre agresión de su expareja: "Ya me había golpeado antes"

En entrevista con La Red , programa de Caracol Televisión, Stephanie Villadiego, exparticipante del Desafío The Box, dio detalles sobre la brutal agresión que sufrió por parte de su expareja, el pasado mes de diciembre. La joven empezó revelando el nombre del sujeto: Jean Hernández, con quien mantuvo casi 3 años de relación.



Stephanie Villadiego contó que el día que fue golpeada por su exnovio , departía con un grupo de amigos en una fiesta.

"Ya habíamos tenido peleas, problemas. Fui con un combo de amigos y me lo encuentro, de un momento a otro él ya no estaba. Como a los 20 minutos decidimos irnos porque ya había amanecido y uno de nuestros amigos nos dice: ‘Vámonos a mi apartamento’. Cuando yo llego al apartamento de mi amigo, él ya había llegado", comentó.

Publicidad

La deportista agregó que Hernández ingresó al parqueadero aprovechando que su amigo había autorizado el ingreso de los vehículos que iban delante de él: "Me voy al baúl porque iba a buscar unas gafas. Cuando cierro el baúl lo veo, me asusto, porque yo le tengo miedo, le tenía miedo".

Después de una discusión entre Stephanie Villadiego , su expareja y la amiga que aparece en la grabación, Hernández, en un ataque de ira y celos, le da un puñetazo en la cara a la joven. Y es que la exparticipante del Desafío The Box sostuvo que él "ya me había golpeado antes".

La primera agresión, según dijo Stephanie Villadiego, fue durante la pandemia. Ella permaneció en el apartamento de Hernández y un día, mientras ella dormía, el sujeto le revisó el celular. "Encontró unas conversaciones que no le gustaron, me despertó y me pegó", recordó.

La pareja había terminado producto de este maltrato; sin embargo, poco después decidieron regresar.



Durante el diálogo con los presentadores de La Red, la joven admitió que, de no haberse hecho viral la grabación, ella lo habría perdonado, pero ahora se siente tranquila de haberlo denunciado. Aseguró que no fue fácil contar lo sucedido a su familia.

Publicidad

"Me asesoré con un abogado y le comenté a mi familia, porque las únicas personas que sabían fueron las que lo presenciaron conmigo", concluyó.

Publicidad

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia