Stephen King, amo de la literatura de terror, revela cuáles son sus cinco mejores libros

Stephen King es considerado uno de los mejores escritores en el género de la literatura de terror. A sus 72 años, ha escrito más de 60 libros y, hasta el momento, no planea parar, pues recientemente ha dicho que ya viene en camino una novela sobre la pandemia del coronavirus .

Este escritor estadounidense tiene fanáticos declarados en el mundo y muchos otros que no lo saben, pues se han dejado atrapar por las historias llevadas al cine y que se han basado en libros que él ha escrito. It, El Resplandor, Cementerio de Mascotas, Carrie, Milagros inesperados (The Green Mile), son solo algunas de esas letras plasmadas en la pantalla gigante.

Si bien son 61 libros que ha escrito, Stephen King tiene muchas más historias, pues también hace cuentos y novelas cortas en los que, claro está, predomina el terror.

Esta semana, Stephen King fue invitado a ‘The Late Show con Stephen Colbert’ y surgió el tema sobre cuáles son sus cinco libros o historias favoritos. Aunque sería una tarea difícil con tantas creaciones de su tintero, lo hizo ver fácil y poco dudó.

Los cinco mejores libros de Stephen King, según el mismo autor, son

Survivor Type (El superviviente, 1982)

Misery (1987)

Lisey's Story (La historia de Lisey, 2006)

The Stand (La danza de la muerte/Apocalipsis, (1978)

Stand By Me (The Body/El cuerpo, 1982)

Tan buenas son las historias que cuatro de estas han tenido adaptación en cine o como series.

Publicidad

Misery

Tuvo una película tres años después de su lanzamiento, en 1990. Es la historia de un escritor secuestrado por una maniaca seguidora que lo tortura para que escriba un libro solo para ella.

La historia de Lisey

Apple TV le apostó a una miniserie de esta novela, cuya protagonista enfrenta realidades olvidadas dos años después de la muerte de su esposo. Protagonizada por Julian Moore.

The Stand

Ha tenido dos series, la más reciente estrenada en 2020 por CBS All Acces. Cuenta con la participación de Amber Heard, Whoopi Golberg y James Marsden. Trata de un supervirus liberado por accidente.

Publicidad

Stand By Me o Cuenta conmigo

Película de 1986 que logró ser nominada a un premio Óscar en la categoría de Mejor Guion Adaptado. La trama es protagonizada por cuatro niños que emprenden una travesía para llegar al cuerpo de otro joven. La historia es una novela corta escrita en el libro ‘Las cuatro estaciones’.