Steven Tyler, vocalista de Aerosmith, acusado nuevamente de agresión sexual

El líder de la banda de rock Aerosmith, Steven Tyler enfrenta una nueva acusación por agresión sexual. La información revelada por el portal Page Six reveló los detalles de una nueva denuncia que realizó una mujer contra el vocalista de la banda.



La demanda la hizo la modelo Jeanne Bellino, quien señaló que sufrió una agresión por parte del cantante en el año 1975, cuando ella tenía 17 años. La mujer señaló que acudió con una amiga a un concierto de la banda y luego se dejó convencer por su compañera de ir hasta el Hotel Warwick, en donde la agrupación llevaría a cabo el after-party.

De camino al sitio se encontraron con Steven Tyler y otras personas que aparentemente hacían parte del equipo de la banda. Entonces, cuando caminaban por la Sexta Avenida en Manhattan, de acuerdo con el relato de la modelo, ella hizo un comentario al vocalista sobre la letra de las canciones de Aerosmith que no fue del agrado del cantante.

La reacción de Tyler, según se lee en el documento de la demanda, fue bastante violenta. "Agarró a la demandante de la mano y la obligó a entrar en una cabina telefónica", se lee en el informe.

Bellino fue mucho más explícita sobre lo que sucedió y señaló en el informe que Tyler "le metió la lengua en la garganta, puso sus manos sobre su cuerpo, sus senos, sus nalgas y sus genitales, moviéndola, quitándole la ropa y sujetándola contra la pared de la cabina".

Publicidad

La mujer aseguró que en el sitio, el cantante, que por ese entonces rondaba los 30 años, fingió tener relaciones sexuales con ella en la cabina, mientras sus acompañantes observaban todo riéndose de la situación.



"Insertó con fuerza su lengua en la boca del demandante, sin su consentimiento. El pene de Tyler estaba erecto y, mientras lo frotaba contra ella, era evidente que no llevaba ropa interior ni pantalones finos", prosigue el informe revelado por el medio internacional.

De un momento a otro, el cantante Steven Tyler se vistió y salió de la cabina, siguió camino al hotel con sus amigos como si nada hubiera pasado. La modelo señaló que, aunque no quería ir al hotel, siguió al cantante porque su amiga no se apartó del grupo y ella tenía el pasaje de regreso a su casa.

Al llegar al sitio, el cantante se acercó nuevamente a la modelo, la sujetó y le dijo "voy a mi habitación a hacer algo rápido". Un rato más tarde, un amigo de Tyler le dijo a Bellino que el artista la esperaba en su habitación, pero la modelo decidió salir del lugar y pedir un taxi.