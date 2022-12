¡Su reinado no termina! Game of Thrones, la más premiada de la historia

Desde que de Juego de Tronos apareció en 2011 comenzó un fenómeno que marcaría un antes y después en la historia de la televisión.

De la mano de personajes genialmente interpretados, cambios dramáticos que dejan atónito a más de uno y un excelente trabajo de producción consolidaron a Game Of Thrones como uno de los mejores shows de todos los tiempos.

En 2016, no solo se quedó con el premio a ‘Mejor serie dramática’ sino que también se impuso en categorías como ‘Mejor dirección’ y ‘Mejor guión’.

Además, gracias a su capítulo ‘La batalla de los bastardos’ recibió varios galardones a nivel técnico. Con 38 estatuillas en su poder, la serie de HBO se convirtió en la más premiada y le quitó ese reconocimiento a Fraiser con 37 galardones.

A la espera de su séptima temporada y con una gran cantidad de aficionados alrededor del mundo, Game of Thrones promete seguir entregando sorpresas.