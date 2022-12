Subastan en 1,3 millones de dólares violín que sonó en el Titanic

Se trata del violín que Wallace Hartley, el director de la orquesta que amenizaba en el malogrado barco tras chocar con un iceberg, no dejó de tocar parar tratar a tranquilizar a los aterrados pasajeros.

La casa de subastas británica superó hoy sus expectativas pues había estimado que el precio del violín rondaría los 354.400 euros (479.200 dólares).

Es además un precio récord mundial para un artículo subastado de las piezas rescatadas del hundimiento de ese barco.

El especialista en piezas del Titanic Alan Aldridge consideró que el preciado violín es "la pieza más rara e icónica" de todos los objetos del Titanic.

Wallace Hartley, el dueño del instrumento, falleció junto con otros 1.517 pasajeros cuando el barco se hundió en 1912.

El violín fue encontrado dentro de un estuche y atado a su propietario diez días después de la tragedia.

La orquesta del Titanic interpretó el himno "Nearer, My God, To Thee" en un intento por calmar a los pasajeros al tiempo que estos intentaban meterse en botes salvavidas.

En la parte posterior del violín, se ve una inscripción en la que se desvela que se trató de un regalo a Hartley de quien fuera su prometida, Maria Robinson, en 1910: "Para Wally, por nuestro compromiso".

El instrumento, que salvo un par de grietas ocasionadas por la humedad se encuentra en perfecto estado, se halló en 2006 de manera fortuita en el desván de una vivienda y han hecho falta siete años para que las pruebas realizadas corroboraron su autenticidad.