Subastan estatuilla de un Oscar entregado en 1942

Nanci Taylor, de la casa de subastas Briarbrook Auctions en Rhode Island, dijo el lunes que la cantidad incluye la prima del 20% que paga el comprador por el Oscar de 1942 Oscar, que fue entregada a Joseph C. Wright por mejor dirección de arte en color por su trabajo en la cinta "My Gal Sal" (Mi chica favorita), protagonizada por Rita Hayworth y Victor Mature.

Taylor declinó identificar al comprador, pero dijo "el nombre es reconocible".

Desde 1950 la Academia ha prohibido que los ganadores de los Oscar y sus herederos vendan las estatuillas doradas sin ofrecerlas primero a la Academia por un dólar. La casa de subastas dijo que la restricción no es válida ya que se entregó antes de 1950.

Wright murió en 1985 y su sobrino heredó el premio.

La casa de subastas había estimado que podría alcanzar entre 5.000 y 30.000 dólares, aunque las ofertas en internet ya habían alcanzado los 32.000 dólares antes que comenzara la subasta en vivo.

La estatuilla pesa unos 2,7 kilos y tiene 33 centímetros (13 pulgadas) de alto. El subastador dijo que está en buen estado y solo tiene un poco de desgaste en la espalda.

Wright recibió 12 nominaciones a los Oscar y ganó en dos ocasiones, ambas en 1942. Sus dos premios los compartió con Richard Day. El otro premio fue por su dirección de arte en blanco y negro por "This Above All", protagonizada por Tyrone Power y Joan Fontaine.

Wright también fue nominado por su trabajo en películas como "Días de vino y rosas", "Ellos y Ellas" y "El hombre del brazo de oro".