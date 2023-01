‘Sucker’, la canción con la que los Jonas Brothers se reencontraron

A menos de un día de su estreno ya cuenta con más de cuatro millones vistas. Nick, Joe y Kevin se habían separado hace 6 años.





Impulsados por Disney Channel, Jonas Brothers se convirtió en un enorme fenómeno juvenil en todo el mundo durante la primera década del siglo XXI.

‘It's About Time’ (2006), ‘Jonas Brothers’ (2007), ‘A Little Bit Longer’ (2008) y ‘Lines, Vines and Trying Times’ (2009) fueron los cuatro discos de estudio en los que trabajaron juntos, al margen de las bandas sonoras y álbumes en directo que también publicaron.

En octubre de 2013, los hermanos Jonas anunciaron su separación como banda.

De los tres miembros del grupo, Nick es quien ha tenido más éxito en su carrera al margen de Jonas Brothers gracias a discos en solitario como ‘Nick Jonas’ (2014) o ‘Last Year Was Complicated’ (2016).

Además, ha probado suerte en la interpretación con películas como ‘Goat’ (2016) y ‘Jumanji: Welcome to the Jungle’ (2017), o series de televisión como ‘Kingdom’.

Nick se casó en diciembre con la actriz y modelo Priyanka Chopra -que aparece en el video-, mientras que su hermano Joe se ha comprometido con la también intérprete Sophie Turner.