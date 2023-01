Suenan campanas de boda para Karol G, Anuel le pidió a la cantante que se case con él

El artista de música urbana aprovechó la renovación de votos del futbolista Luis Suárez para contar que la próxima boda será la suya.

Así lo hizo saber el cantante a través de una publicación de Instagram, donde también agradeció al jugador del Barcelona y a su esposa la invitación para cantar en su ceremonia, a propósito de sus 10 años de casados.

“Gracias por tratarme como familia desde el primer día que nos conocimos. Que Dios los siga bendiciendo siempre Luis Suárez y Sofía Balbi. Karol G ya nos toca a nosotros, la boda, la boda, la boda, ¿cuándo?”, escribió Anuel AA.



Aunque Karol G no le respondió a su novio, Verónica Giraldo, hermana de la colombiana, se mostró feliz con la noticia y escribió que “Ojalá sea pronto”.

Por su parte, la artista antioqueña manifestó su alegría por ser invitada al evento y más como la artista principal.

“Se me llena el corazón de emoción recordando que me eligieron a mí para cantar en esta noche tan especial. Gracias por su cariño, gracias por el tiempo increíble compartido, gracias por la mejor fiesta y gracias por mi gorra”, escribió Carolina en su perfil de Instagram.



La colombiana es una de las cantantes favoritas de Sofía Balbi, por lo que su presencia fue tan importante para los novios.