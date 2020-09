Suenan campanas de boda para Paola Jara y Jessi Uribe, confirman que se quieren casar

Paola Jara se animó a responder algunas preguntas de sus seguidores a través de Instagram.

La intérprete de ‘Murió el amor’ y ‘Pobre perro’ habló de su carrera, sus gustos, la convivencia con su pareja y su relación con Jessi Uribe.

"¿Se piensan casar algún día?", les preguntaron a los cantantes, que en ese momento estaban juntos y preparándose para salir.

Tanto Jessi Uribe como Paola Jara soltaron la carcajada, pero el bumangués se adelantó y dijo: “sería lindo”.

Mientras que la antioqueña hizo una pausa y añadió: “sí, si estamos bien, si todo sigue como está, sí”.

La respuesta tomó por sorpresa a más de uno, pues la pareja al principio de su noviazgo no se refería al tema y ahora lo ve como un plan a futuro.

Además, hablaron de agrandar la familia. “¿Piensan tener hijos?”, les escribieron a los cantantes.

A lo que Jara dijo entre risas: “Lo que yo quiera. No, mentiras, no sabemos. Lo que Dios quiera, lo que yo quiera, él no tiene ni voz ni voto en esa decisión”.

También, contaron de forma jocosa que el sudado de pollo es su plato preferido.