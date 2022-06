¿Sufriendo por la soltería? Así le fue a Yeferson Cossio saliendo con sus amigos emparejados

Yeferson Cossio se sinceró con sus seguidores en los últimos días y confirmó que había terminado su relación con Jenn Muriel. "Yo no tengo novia hace como un mes. No estamos mal, no nos vemos tampoco, pero hablamos, tenemos hijos, pues los perros", fueron algunas de sus declaraciones.

Aunque algunos fanáticos guardan la esperanza de que ellos dos regresen, lo que es cierto es que cada uno ha llevado su "duelo" de forma distinta. O al menos así lo dejó ver Yeferson Cossio cuando compartió un video en el que aparece con dos de sus amigos que lo invitaron a salir supuestamente para que despejara la mente.

Sin embargo, los dos jóvenes fueron acompañados de sus novias, por lo que rápidamente el empresario quedó como "violinista". "Salgamos para que te distraigas, me decían estos 4 hijos de...", comentó.

Algunos seguidores del creado de contenido tomaron la publicación con humor; no obstante, otros insistieron en que regrese con Jenn Muriel. "Jajaja con esos amigos pa' que enemigos" y "Me da mucha tristeza ver como dos personas que evidentemente se quieren les puede más el ego que el amor para estar juntas", fueron dos de los comentarios.