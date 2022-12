Súper Mario Bros ingresa al Salón de la Fama de los Videojuegos

Entraron en la lista seis videojuegos, que abarcan décadas y una vasta gama de plataformas, pero todos han hecho impacto en la industria, la cultura popular y la sociedad en general, según el Salón que funciona en el museo The Strong en Rochester, estado de Nueva York, donde fueron proclamados el jueves.

Además de "Pong", lanzado en 1972, "Doom", de 1993, y "Super Mario Bros." de 1985, están "Pac-Man" (1980), el ruso "Tetris" (1984); y "World of Warcraft" (2004), que han sumergido a millones de jugadores a su universo virtual.

El recientemente creado Salón Mundial de la Fama de los Videojuegos rinde homenaje a una industria que rivaliza con Hollywood en el mundo del entretenimiento. The Strong, que incluye también el Salón Nacional de la Fama de los Juguetes, ha preservado y coleccionado juegos y artefactos durante años por medio de su Centro Internacional para la Historia de los Juegos Electrónicos.

La incorporación de la primera clase de juegos fue recomendada por un panel de jueces integrado por periodistas y expertos en la historia y el impacto de los videojuegos. Los eligieron entre 15 finalistas que también incluyeron "Angry Birds", "FIFA", "The Legend of Zelda", "Minecraft", "The Oregon Trail", "Pokemon", "The Sims", "Sonic the Hedgehog" y "Space Invaders".

Las postulaciones pueden provenir de cualquiera y abarcar cualquier plataforma. Pero deben ser juegos con una popularidad prolongada y haber dejado un impacto en la industria de los videojuegos o la cultura popular.

Las postulaciones para la clase 2016 están abiertas hasta fines de marzo.