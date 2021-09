Supermodelo revela que quedó "permanentemente desfigurada" tras procedimiento estético

La supermodelo de los años 90 Linda Evangelista reveló que ha quedado “permanentemente desfigurada” por una reacción adversa de un procedimientos estético de reducción de grasa.

Linda Evangelista, de 56 años, reveló, por medio de una publicación en su cuenta de Instagram que el tratamiento médico, llamado criolipólisis, al que se sometió hace 5 años, salió mal y la ha dejado “irreconocible”.

Confesó que esa es la razón por la cual había desaparecido del ojo público y añadió que esto la ha sumergido en un “ciclo de gran depresión”.

"Para mis seguidores que se han preguntado por qué no he estado trabajando mientras la carrera de mis compañeras ha prosperado la razón es que fui brutalmente desfigurada por CoolSculpting de Zeltiq que acabó haciendo lo contrario de lo que prometía", afirmó Linda Evangelista.

En la publicación, también reveló que se ha sometido a dos cirugías correctivas y “dolorosas” que no funcionaron.

“No solo destruyó mi sustento, sino que me ha sumergido en un ciclo de gran depresión, de una tristeza profunda y de un muy hondo autodesprecio. En el proceso, me he convertido en una reclusa”, agregó.

Además, indicó que quería contar sus historia para poder seguir adelante con su vida y dejó a entender que va a demandar a Zeltiq, el centro médico donde se hizo el procedimiento estético.