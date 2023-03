Supuesto romance entre Lina Tejeiro y El Mindo sería solo marketing: esta es la razón

La vida amorosa de Lina Tejeiro volvió a ser tema de conversación luego de que compartió un estado en Instagram con un ramo de flores y hamburguesas que le envió un sujeto llamado Armando.



Fanáticos especularon que se trataba de El Mindo, pues su nombre real es Armando Ortiz Vera. Más tarde, ambos famosos intercambiaron mensajes en Twitter, y la actriz subió una foto en la que aparece frente a un espejo abrazando a un hombre cuyo rostro no se identifica.

No obstante, usuarios relacionaron nuevamente a El Mindo porque la gorra que usaba dicho sujeto es la misma que lució el creador de contenido en otra de sus publicaciones.

¿Por qué dicen que el romance de Lina Tejeiro y Juan Duque es marketing?

Según usuarios, la caja de hamburguesas que recibió la actriz de 'Padres e hijos' es de la empresa de El Mindo.

No obstante, lo que generó comentarios acerca de una estrategia de marketing fue que el influencer compartió un corto video comiendo hamburguesas, al parecer de su empresa, junto a Catalina Rico, una doctora con la que estaría manteniendo una relación por al menos un año.

Publicidad

Hasta el momento, Lina Tejeiro y El Mindo no se han pronunciado para confirmar o desmentir el supuesto romance. Tampoco han aclarado si se trata de estrategia publicitaria. Lo que sí es cierto es que los comentarios de internautas no faltaron.

"¿Esto lo llaman marketing? Qué babosada 🙄🤦🤷", "estos creadores de contenido ya no saben qué inventar 🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️" y "yo sí decía que era imposible que Lina Tejeiro cambiara un Ferrari por un Twingo" fueron algunas opiniones.

Paparazi afirma que Gerard Piqué por poco lo atropella al preguntarle por Shakira

En otras noticias de farándula, el paparazi Jordie Martin, que ha mantenido al mundo al tanto de cada detalle de la intimidad de Gerard Piqué , su novia Clara Chía y Shakira, aseguró que el exjugador por poco lo arrolló tras salir de la casa de sus padres, a la que había llegado acompañado de su actual pareja.

Publicidad

El fotógrafo había sido insistente en preguntarle a Clara “¿cómo ves que Shakira diga con su nueva canción que Gerard está intentando volver con ella?”. El exfutbolista y la joven “solo se rieron”, afirmó Jordie Martin.

Sin embargo, al salir de la casa de los suegros de la novia del exfutbolista, “Piqué aceleró la camioneta de tal manera que casi me atropellan”, aseguró el paparazi.



La tensa situación no terminó ahí. Martin siguió a Gerard Piqué y a su novia. "Los encontramos en la carretera y ambos se reían de mí, me insultaban y hasta me hacían señas obscenas. Yo seguía haciéndole preguntas", detalló el Jordie Martin en un informe ofrecido al programa El Gordo y La Flaca, de Univisión.

Pero el paparazi afirmó que la agresión se extendió, pues Gerard Piqué “consiguió mi número telefónico y hasta me llamó diciéndome hasta del mal que voy a morir. Por cierto, no es la primera vez”.