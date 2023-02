Supuesto video íntimo de Aída Victoria Merlano: habló una de las mujeres que lo protagonizó

El supuesto video íntimo de Aída Victoria Merlano ha generado revuelo tanto en la comunidad que la sigue en redes sociales como al interior de su familia. En las imágenes se observan a dos mujeres en actos sexuales y se regó el chisme de que una de ellas era la inflenciadora, hija de la excongresista Aída Merlano.

La influencer se pronunció sobre el metraje que lleva varios días rodando por distintas plataformas. “Yo no me acuerdo de la última vez que estuve tan enojada, siempre me tomo todo con gracia, pero esto no me hace gracia. Necesito sacar esto. Mi familia estaba superalterada, todo el mundo estaba en shock. Hubo mucha gente que pensó que era yo”, expresó.

No obstante, hace poco salió a la luz la versión de la otra mujer que aparece en el supuesto video íntimo de Aída Victoria Merlano. Se trata de una creadora de contenido para la plataforma de OnlyFans , conocida como Tata Herrera.

Contó la modelo que “todo empezó con un video que subí a mi página azul. Alguien se encargó de coger el video y mandarlo a todas las páginas de Telegram o regarlo por todo lado. Allí, alguien se inventó que una de las personas era Aída. Este video llegó a los oídos de la familia de Aida, por lo que ella se pronunció en las redes, diciendo que ese video era para hacerle daño”.

Tata dijo que la otra mujer que apareció en el supuesto video íntimo de Aída Victoria Merlano es una amiga que tuvo que tomar “cartas en el asunto. Le escribió aclarando la situación, que el video no se había hecho con esa intención, sino con el argumento de hacer contenido, pero que un tercero malintencionado se inventó que era ella (Aída Victoria)”.

Al final, la otra modelo “cerró todas sus redes” porque “no quería este tipo de atención”.

Otra arista del supuesto video íntimo Aída Merlano está relación entre la joven y su mamá, sobre quien hizo serias acusaciones:

“Tenía un chat en el que mi tía me había escrito, diciéndome que yo por qué me había dejado grabar, que yo por qué tal cosa, porque mi tía sí creyó que yo era la del video. Mi tía no creía desde el primer momento que yo era la del video, pero mi mamá le manda el video a mi tía y me quiso voltear a mi tía diciéndole: ‘mira a tu sobrina, que sí es'".

La joven se despachó contra su madre y afirmó que, pese a no tener la mejor relación con ella, normalmente se comunicaban. Advirtió, así mismo, que no cree que la perdone por haber difundido el video sexual.

“Me duele obviamente lo que me hizo y no creo que la perdone, o sea, creyendo que era yo, mandándoselo a mi tía, que cumplió el rol de madre que tú no cumpliste. O sea, y se lo mandas a mi tía, y se lo mandas a mi papá”, finalizó Aída Victoria Merlano.