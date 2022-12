Susan Boyle debutará en el cine con una película de época

El filme lleva el nombre de "The Christmas Candle" (La vela de Navidad), informaron hoy los productores del filme a la cadena BBC.

La artista británica, que se convirtió en toda una sensación internacional tras participar en un concurso de talentos de televisión en 2009, trabajará en este nuevo proyecto cinematográfico con la actriz Samantha Barks, una de las protagonistas de "Los Miserables", que ganó tres Óscar el 24 de febrero.

Todavía no ha trascendido el papel que interpretará Boyle en ese filme, en el que también participarán otras conocidas estrellas como los actores Sylvester McCoy ("The Hobbit") y John Hannah, de la serie británica de culto "Doctor Who".

Con relación a la nueva película, Boyle señaló a la BBC que "es un placer trabajar con todo el mundo del rodaje" y aseguró que es "una experiencia fantástica formar parte del equipo".

Hace cuatro años, el vídeo con la actuación de la cantante escocesa en el programa del canal ITV interpretando el tema "I Dreamed a Dream", que la lanzó al estrellato mundial, tuvo millones de visionados en el portal YouTube.

La historia de Boyle, que pasó de ser una escocesa desconocida a una artista que vende millones de álbumes por todo el mundo, fue el hilo de un musical que fue estrenado hace un año en el Reino Unido.

Londres (Inglaterra)