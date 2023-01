‘Suso, el paspi’ sufre accidente y queda varios días ‘fuera de combate’

La noticia fue dada a conocer por el mismo Danny Alejandro Hoyos, quien confirmó que a pesar de estar en buenas condiciones tendrá una larga incapacidad médica.

Este lunes, el humorista publicó en su cuenta de Twitter una imagen en la que se le ve en la camilla de un centro asistencial, con un cabestrillo en su brazo derecho y un apósito en la planta de su pie izquierdo.

Publicidad

“Y entonces tocó parar. Gracias a Dios no fue más grave y gracias a los médicos y enfermeras por su trabajo”, escribió en la red social.

De inmediato, sus seguidores le preguntaron qué había sucedido. Por eso, Noticias Caracol lo contactó para que hablara de lo ocurrido y esto fue lo que dijo:

“Estoy en urgencias, me caí, me dañé la planta del pie y el codo está fracturado”, dijo Dany Alejandro.

Y entonces tocó parar. Gracias a Dios no fue más grave y gracias a los médicos enfermeras por su trabajo. pic.twitter.com/btGNB4RZnh — Alejandro Hoyos Sucerquia (@AlegandroHoyos) November 11, 2019

Publicidad

Y aunque la buena noticia es que las lesiones no representan peligro para su vida, la mala es que la gira de ‘Suso, el paspi’ por Estados Unidos tendrá que ser aplazada. Además, se verá obligado a cancelar la grabación de algunos programas que tenía en agenda.

“Tengo muchos días de incapacidad, hubo que aplazar la gira en Estados Unidos y la grabación de varios programas”, manifestó el actor paisa.

Publicidad

“Hay quietud, no puedo utilizar sino una sola mano y un solo pie, me resbalé y cuando iba cayendo, pa no darme en la cara, me voltié y me di fue en el hombro”, explicó sobre su estado se salud.

‘Suso’ tenía programadas dos presentaciones en Houston y Dallas el próximo fin de semana 15 y 16 de noviembre y en Armenia el 23 del mismo mes, eventos que quedan aplazados.