Suso el Paspi sufrió aparatosa caída mientras montaba bicicleta: "Me aporrié, pero caí con estilo"

El humorista Dany Alejandro Hoyos, mejor conocido como Suso el Paspi, sufrió una tremenda caída que no tardó en hacerse viral en las redes sociales.



El accidente ocurrió mientras Suso el Paspi grababa una cápsula para ‘The Suso’s Show’, programa de Caracol Televisión. El humorista trataba de hacer maromas sobre una bicicleta, pero el truco no le salió nada bien, pues se cayó de frente contra el pavimento.

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores. Suso el Paspi está bien y fuera de peligro. Además, lo tomó con humor, asegurando que así cae él, “con mucho estilo”.

"Me aporrié, pero así caigo yo... con estilo 😂", escribió Suso el Paspi en sus redes sociales. Famosos y fanáticos del comediante de inmediato reaccionaron a la publicación: "Nooooooooooo jajajajajajajajaja", "Cada cual se baja cómo quiere", "Eso no estaba en el libreto 😢" y "No puedo evitar sentir preocupación al ver estas situaciones, al contrario de darme risa me angustio. Espero que estés muy bien y no haya sido nada de cuidado".

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol



Otros talentos de Caracol Televisión



Carlos Calero desempolvó video de cuando presentaba Noticias Caracol

En otros temas, Carlos Calero llamó la atención de sus seguidores al compartir un video donde se le ve presentando Noticias Caracol en 1998. El periodista recordó con nostalgia su paso por el noticiero preferido de los colombianos.

Publicidad

Las imágenes son de diciembre de 1998 y en ellas se logra ver el estudio de Noticias Caracol decorado con luces y un árbol de Navidad. Carlos Calero, que aparece junto a Claudia Palacios, también reseñó que ese mismo año nació su hija mayor.

"Solo porque hoy es jueves de #tbt. En 1998 presentando @NoticiasCaracol. Mi @sofiacalero nació ese año jajajajajaja 🙏❤️📺🎬", escribió Carlos Calero. Sus seguidores reaccionaron de inmediato.

"Qué bella época", "Cuando éramos felices y no lo sabíamos 😂", "Uy, Calerito, cómo te ves de joven en ese video", "Awww qué buena época, de verdad, cuando daban Los Simpsons después de Noticias Caracol 😍", fueron algunos comentarios.

Publicidad

Por otro lado, se conoció que Carolina Cruz, Carlos Calero y Juan Diego Vanegas se irán del programa Día a Día, pero no del todo, pues volverán luego de cumplir otros compromisos con el Canal Caracol. La noticia fue confirmada por Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de entretenimiento de Caracol TV, quien habló de algunos cambios que se verán próximamente en nuestras pantallas.

¿Por qué los presentadores abandonarán Día a Día?

Según Sampedro, las tres personalidades llegará a otros formatos de Caracol Televisión.

"Carlos Calero viene a presentar 'Yo me llamo' y abandona 'Día a Día', momentáneamente. Carolina Cruz y Juan Diego Vanegas, nuestro chef, se van a 'La vuelta al mundo en 80 risas'", agregó.

Catalina Gómez, Carolina Soto, Iván Lalinde y ‘Jhovanoty’ seguirán presentando el matutino, aunque se dice que Lalinde volvería a ser parte de la edición de 2024 de 'La Voz Kids'.

Publicidad