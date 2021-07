El susto de Reykon en pleno show por secuelas del COVID: "No me estaba llegando el oxígeno"

El cantante paisa Reykon, quien se reactiva en la industria musical, acaba de estrenar ‘La suite remix’. Sus canciones suenan con fuerza en plataformas digitales y se prepara para sus próximos shows.

Sin embargo, cuando creyó que había superado el COVID-19 y, con la emoción de volver a tarima, Reykon vivió un momento difícil en plena presentación por cuenta de las secuelas del virus.

“Me sentí de nuevo como un niño, como cuando estaba empezando la carrera, no me quería bajar de esa tarima. Yo decía, dos minutos más y me caigo en la tarima, no me estaba llegando el oxígeno y no quiero volver a pasar por una situación como esas”, manifestó el cantante.

El ejercicio, en especial el boxeo, le ha servido en su recuperación. Una faceta nueva del artista.

“Cuando uno empieza a practicar ese deporte se da cuenta y le coge un respeto a esa gente enorme. Sigo practicándolo”, señaló.

Reykon no deja de lado la música y será uno de los cantantes que se presentarán en los próximos premios Latino Show con su canción ‘La suite’.

“Estos premios son en este momento los que están más fuertes, porque en Colombia se dejó de premiar desde hace mucho rato a los artistas y yo creo que con el talento que hay aquí en Colombia eso no debería de pasar”, expresó.

“Desde su salida (‘La suite remix’) no hemos bajado de ser tendencia, yo creo que llegar a eso es importante. Aquí ya no es cuántos números haces, sino verdaderamente quién te está buscando”, subrayó.