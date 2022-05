Susto en el Desafío The Box: Alexa se descompensó al terminar la prueba

Un gran susto se llevaron los participantes de la competencia a muerte en el Desafío The Box , luego de que Alexa sufriera un pequeño desmayo. Las cámaras la captaron agitada en el piso y claramente exhausta.

Sus compañeros de Alpha y miembros del equipo médico del Desafío The Box la socorrieron. Por suerte, se trató de una descompensación que no pasó a mayores.

Publicidad

“De un momento a otro me quedé sin aire, se me fueron las luces y ya después no vi nada”, comentó.

Entretanto, Karla, que terminó la prueba de última, debió abandonar, entre mucha tristeza, la competencia.

“Esto no solamente lo gana el mejor deportista, ganar es llevarse amigos, ser una mejor persona”, comentó la participante del equipo Beta.

Publicidad