Sydney Sweeney, actriz de Madame Web, fue mordida por una araña cazadora: quedó en este video

Fanáticos del universo de Marvel Comics, y especialmente de lo que tiene que ver con el mundo del superhéroe arácnido Spider-Man, están al tanto del próximo estreno de Madame Web, una cinta que se une a esta historia y de la que la actriz Sydney Sweeney hace parte. Casualmente, la artista fue mordida por una araña cazadora.

Sydney Sweeney es una actriz estadounidense de 26 años muy reconocida por su papel de 'Cassie' en la serie Euphoria y que recientemente trabajó en las películas Anyone But You y Madame Web, ambas sin estrenar todavía.

En medio de la promoción de esta última película en la que la joven interpreta a una de las chicas con poderes arácnidos, Sweeney reveló un curioso y peligroso incidente que ocurrió antes de conseguir el papel.

Anyone But You es una comedia romántica australiana-estadounidense que principalmente fue grabada en Australia. Estando en medio de las grabaciones, la actriz tuvo contacto con una araña que, aparentemente, estaba entrenada, pero la mordió.

La actriz contó en el programa de entrevistas The Tonight Show with Jimmy Fallon que la situación ocurrió mientras grababa una escena junto a su coprotagonista Glen Powell. Su personaje interactuaba con la araña, que se posaba en su mano, y ella debía fingir terror.

Sin embargo, Sydney Sweeney realmente sintió dolor y miedo cuando sintió que el arácnido la mordió. "Es una araña cazadora, que es enorme", empezó revelando la actriz en el show y luego afirmó que "te vas a reír después de ver esto. Entonces me dijeron que estaba entrenada. No sé cómo se entrena a una maldita araña. No hay manera".

Continuó su relato diciendo que "estábamos filmando y el animal empieza a morderme. Pero estábamos en medio de la escena y se supone que debo estar gritando. Entonces, mis gritos se volvieron un poco más en serio".

Sydney Sweeney got bit by a huntsman spider whilst filming ‘ANYONE BUT YOU’. pic.twitter.com/faAlRsTzTB — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 14, 2023

Como se ve en un video filtrado en redes sociales, en primera medida las personas de la producción continúan con la grabación pensando que la joven está actuando perfectamente. Por fortuna, según expresó Sweeney, su compañero de escena notó el problema y reaccionó rápidamente con la araña, lo que permitió que no fuera un tema de gravedad.

Lo que en redes sociales han encontrado gracioso sobre el suceso es que, después de esto, Sydney Sweeney consiguió un papel en Madame Web, película que hace parte del universo de Marvel y el multiverso de Spider-Man.

Sydney Sweeeney, después de lo sucedido, está emocionada por el estreno de ambas películas. Anyone But You será estrenada el próximo 22 de diciembre, mientras Madame Web se tiene proyectada para mediados de 2024.