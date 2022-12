Sylvester Stallone dice que es muy difícil gustarle a los hombres

"Los hombres son muy competitivos", dijo Stallone el lunes antes del estreno mundial de "The Expendables 3" ("Los indestructibles 3").

"Dicen, ‘¿Y quién es ese? Estoy seguro de que toma esteroides diuréticos y es más bajito de lo que parece"'.

"Es muy difícil hacerlo. La gente piensa, `ah es muy sencillo"', dijo Stallone. "Es bueno saltar de un lado a otro, pero lograr gustarles a otros hombres es muy difícil. Los hombres son un poco estirados en este sentido".

En la tercera entrega de "The Expendables" el equipo de héroes entra en conflicto con un vendedor de armas renegado, interpretado por Mel Gibson. Harrison Ford y Wesley Snipes se suman al elenco de estrellas veteranas del cine de acción, aunque también hay sangre nueva como el galán de "Crepúsculo" Kellan Lutz y la experta en artes marciales mixtas Ronda Rousey.

"The Expendables 3" se estrena en Gran Bretaña el 14 de agosto y un día después en Estados Unidos y México.