Tatiana, la baby flow, se despidió de La Descarga en una sorpresiva decisión

‘La Descarga’ vivió una emotiva presentación el pasado lunes. Tatiana, más conocida como ‘la baby flow’, quedó eliminada del programa.



La pupila de Marbelle se despidió del templo de la música, decisión que rechazaron sus compañeros de selección y del campamento musical en general. Para muchos fue la mejor presentación de Tatiana, la baby flow, y hasta creyeron que sería protegida.

Y es que la joven artista del género urbano se lució al cantar ‘Tantita Pena’. Fue una interpretación con mucho sentimiento en la que además mostró sensualidad y una gran potencia musical.

Sin embargo, los mentores consideraron que debía salir del juego. Fue Santiago Cruz el encargado de darle la mala noticia.

Con mucho dolor, La baby flow abandonó el campamento y aseguró que aún no quería irse. “Estoy triste, no lo voy a negar, porque no me quería ir”, dijo.

Pero no solo ella fue la sorprendida. Sus compañeros también se mostraron desconcertados y no entendieron la decisión, pues creen que fue una de sus mejores presentaciones

Marbelle regaló a su equipo una noche de spa y relajación en La Descarga

Una gran sorpresa se presentó en La Descarga cuando Marbelle llegó al campamento musical mientras los concursantes se encontraban dormidos.

“Les he traído una sorpresita. No es mi muñeca. Les he traído este regalo, a mi amiga Fernanda y a su equipo del spa porque también es importante relajarnos, estamos en un momento bien tensionarte de la competencia. Siento que se nos ha estado olvidando un poco cuál es el norte de La Descarga. Es importante el compañerismo, me parece maravilloso que seamos seres de luz, que seamos cariñosos, que nos apoyemos entre todos", les dijo.

Luego de ir a cambiarse para ponerse sus respectivos trajes de baño, los artistas se acostaron en las camillas y dejaron que los expertos les hicieran masajes relajantes que les ayudaron a aliviar tensiones.

Después de esto, Mel García se percató de que la mentora dejó a la muñequita que traía consigo en su casillero, por lo que entienden que él será el único que no participará en la siguiente presentación en el templo de la música.