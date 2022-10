Tatiana Orozco acusa de múltiples infidelidades a Hassam: "Oculta su maltrato detrás de humor"

Ya hace unos meses que se confirmó el divorcio de Hassam y Tatiana Orozco, pero el asunto sigue siendo tema de conversación en redes sociales. Además de los videos que ha compartido el comediante, incluso limpiándose las lágrimas con billetes, lo que muchos han tomado como una forma de sarcasmo por la separación, ahora sale a la luz una explosiva declaración de quien fuera su esposa.



"Cuando me dicen que todo lo que perdí por divorciarme", fue la descripción de Hassam en dicho video de los billetes. Ante esta publicación, Tatiana Orozco reaccionó con lo siguiente: "Da risa, pero no de gracioso, de raro, de pobre mental, de machista, ¡de baja persona! Lo conocí hasta sin dientes y ahora a 'tirar aceite' (reírse). No sea 'lámpara'. Gracias a Dios ese dinero no lo necesito. Dios lo bendiga. Yo sé por qué y para qué está haciendo ese show con su mal humor, pero estoy dispuesta a asumirlo y a pelear la pelea legal que se viene. Sé que Dios está de mi lado".

Hassam compartió otro video en el que afirmaba que su proceso de divorcio con Tatiana Orozco fue altamente costoso, incluso acusó a su exesposa de estar distanciada de sus hijas y serle infiel. "Fui la persona que tuvo que asumir toda la parte económica y en los 18 años también fue así. Yo no tenía dientes, ella tampoco tenía otros atributos que, entre otras cosas, fueron pagados con mi trabajo", comentó el humorista.

Publicidad

Sin embargo, Tatiana no se quedó callada y mediante una transmisión en vivo en Instagram decidió contar su versión. "Él dice que no es un hombre maltratador y sí es un hombre maltratador. Hubo múltiples infidelidades por parte de él y sí, a lo último, también yo; porque yo duré dos años separada y cuando intentamos volver, no se logró", aseguró.



Además, la mujer mencionó que, aunque es verdad que Hassam sostuvo económicamente a su familia gracias al éxito que cosechó como comediante, decidió ponerse en segundo lugar ella y a sus hijas para que él siguiera con sus proyectos.

"Sí, un hombre muy proveedor, pero un hombre muy humillante", dijo Tatiana, quien durante otra oportunidad comentó en su cuenta de Twitter que Hassam oculta su maltrato detrás de "humor".