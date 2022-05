Tatuaje que se realizó Mercedes Uhía, ex de La Liendra, la mandó al hospital

La creadora de contenido Mercedes Uhía compartió con sus seguidores que decidió modificar varios de sus tatuajes con tinta negra , un procedimiento conocido como 'blackout'. La expareja de La Liendra mostró algunas fotografías que muestran el antes y el después de este proceso.

Sin embargo, no todo salió como esperaba, pues el tatuaje que se hizo en el pecho la envió al hospital. Mercedes Uhía afirmó que fue tanto el dolor que casi se desmaya.

"Primer tatuaje que me manda a la clínica, primer tatuaje que me hace llorar, primer tatuador que me dio sin piedad, primer tatuaje que me hace dudar si seguir o parar", escribió la influenciadora.

Mercedes también compartió algunas impactantes fotografías que revelan lo delicada que estaba su piel tras dicho procedimiento. "Solo les diré que aguanté y aguanté hasta el último momento. Llegó un punto en el que me hice amiga del dolor", dijo.

Mercedes Uhía concluyó diciendo que es muy bueno el tatuador que le hizo el 'blackout', pero que fue más severo de lo normal.