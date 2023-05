Taylor Lautner, coprotagonista de 'Crepúsculo', responde a las críticas sobre su apariencia física

En los últimos días, Taylor Lautner hizo una aparición pública junto a su esposa en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, que fue compartida por medio de redes sociales y no tardó en generar una ola de comentarios por parte de los internautas que señalaron lo “viejo” que se veía el actor.



El coprotagonista de la saga de ‘Crepúsculo’, en la adaptación cinematográfica del libro de nombre homónimo de Stephenie Meyer, expresó su sentir en relación al tema y envió un mensaje a sus seguidores a través de un video publicado en Instagram.

Taylor Lautner empezó el video poniendo en contexto a las personas acerca de su aparición pública con su pareja Taylor Dome Lautner y explicó que acababa de llegar de correr cuando empezó a ver los comentarios y se vio obligado a pronunciarse al respecto.

“Acabo de volver de correr. Me sentía muy bien conmigo mismo, intentando mantenerme sano tanto física como mentalmente”, aseguró. “Me sentí obligado a compartir algo con ustedes, porque cuando volví de correr me metí en Instagram…”, agregó y empezó a mostrar algunos de los comentarios que había recibido en los últimos días, en los que los internautas critican su apariencia física.

“Se ve tan viejo, ¿qué le pasó?”, decía uno de sus seguidores. Frente a esto, el actor, de 31 años, señaló que, si la situación se le hubiera presentado hace un par de años, probablemente le habría afectado su autoestima sobremanera.

“Si esto hubiera sido hace diez años, hace cinco años, tal vez incluso hace dos, tres años, eso realmente me habría afectado. Me habría dado ganas de meterme en un agujero y no salir”, destacó.

Por otro lado, se tomó el hecho como una lección de aprendizaje para la vida: “Encuentras valor donde lo pones. Y si pones tu valor en lo que los demás piensan de ti, así es como te vas a sentir. Pero si pones tu valor en que sabes quién eres, lo que es importante para ti, lo que amas, ese tipo de cosas no te afectarán”, aseveró.

¿Quién es Taylor Lautner?

Taylor Lautner es un actor, modelo y luchador de artes marciales estadounidense, conocido principalmente por su interpretación en el papel de Jacob Black en la serie de películas de la saga ‘Crepúsculo’.

El actor, que nació el 11 de febrero de 1992, empezó su carrera en la pantalla grande desde que era niño con pequeños papeles en películas, apareciendo en anuncios y en comerciales.

Su primer papel protagónico destacado lo realizó en ‘Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl’ y su interpretación le valió una nominación a los premios Young Artist Awards de 2006, en la categoría de mejor actor principal en un largometraje.