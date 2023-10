Taylor Swift rompe nuevo récord con su película 'The Eras Tour'

La película y documental musical Taylor Swift: The Eras Tour está demostrando a nivel mundial el efecto que la cantante estadounidense y sus fanáticos tienen en áreas más allá de la industria musical. El filme rompió un importante récord, desbancando a la película de Justin Bieber.



Según información difundida por la cadena de cines AMC Theatres, la película que da cuenta del show que Taylor Swift ofrece con su The Eras Tour se convirtió en el filme sobre conciertos con mejor estreno en taquilla de la historia.

Tras su estreno, el pasado 12 de octubre, y el reciente fin de semana, la cinta recaudó la millonaria cifra de 123,5 millones de dólares en taquilla en todo el mundo. Según AMC 92,8 millones de dólares vienen de los cines de Estados Unidos y 30,7 millones del resto del mundo

Con este logro, Taylor Swift destronó a la película de su colega Justin Bieber, quien en 2011 logró recaudar 99 millones de dólares con su película Justin Bieber: Never Say Never.



Algunos incluso señalan que la cantante de 33 años superó el récord de la película This Is It de Michael Jackson. La cinta del rey del pop recaudó 74,25 millones de dólares en su estreno en 2009.

Sin embargo, otros consideran que no hay comparación entre las cintas, esto porque el metraje sobre Jackson no cuenta como película de un concierto debido a que solo narra la preparación del cantante para un show que no alcanzó a dar.

Publicidad

La cinta de Taylor Swift, además, estaría próxima a desbancar a importantes estrenos del cine de este año. En 2023 las películas más exitosas en taquilla han sido Barbie: La película (162 millones), The Super Mario Bros. Movie (146 millones), Spider-Man: Across the Spider-Verse (120 millones), Guardians of the Galaxy Vol. 3 (118 millones) y Ant-Man and the Wasp: Quantumania (106 millones).



El éxito de la película de la cantante de 'Fearless' no solo se dio en su natal Estados Unidos, sino también en países como Reino Unido, Alemania, Italia y Países Bajos, donde se convirtió en la película más vista en cines en estos días.

En Colombia, las primeras proyecciones de la película han causado la misma sensación. Las palomitas de maíz quedan en el suelo, mientras los 'swifties' -como se llama a los fanáticos de Swift- viven el documental como si estuvieran en el concierto en vivo.

Videos de redes sociales muestran que el silencio y quietud tradicional en las salas de cine en medio de las películas no se conservó con la cinta Taylor Swift: The Eras Tour. Los fanáticos se levantan de sus sillas, cantan y bailan, viviendo el show.