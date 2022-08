Taylor Swift sorprendió bailando al ritmo del reguetón colombiano

La cantante estadounidense Taylor Swift brilló en los MTV Video Music Awards , no solo por sus galardones, sino por bailar al ritmo de reguetón colombiano.

La artista de 32 años ganó el premio más importante, el de mejor video del año por la canción 'All too well', y dos estatuillas más.

Pero lo que más llamó la atención fue cuando se dejó seducir por los sonidos urbanos de los paisas J Balvin y Ryan Castro. Mientras ellos interpretaban el tema 'Nivel de perreo' en uno de los shows musicales de la gala, a ella se le vio muy animada disfrutando de este tema urbano con sello colombiano.

A pesar de que los artistas paisas no se llevaron ningún premio, su presentación fue tendencia en redes sociales tras la inesperada, pero sorprendente, reacción de Taylor Swift.