Taylor Swift y el actor Joe Alwyn terminaron su relación amorosa tras 6 años de noviazgo

Las redes sociales estallaron luego de que se hiciera público que la cantante estadounidense Taylor Swift y el actor británico Joe Alwyn terminaron su relación.

Según reseñaron medios como E Entertainment y People, la pareja habría hecho oficial el fin del romance hace algunas semanas.

Fuentes cercanas a la expareja confirmaron que la ruptura se dio de manera amistosa y no hubo drama de por medio.

Los rumores de una posible separación comenzaron luego de que el actor no fuera visto en los conciertos de Taylor Swift en medio de su gira llamada The Eras Tour.

Publicidad

La noticia no tardó en difundirse en redes sociales, donde miles de fanáticos de la expareja han manifestado sus opiniones.

“Ya no creo en el amor”, “Pensaba que se iban a casar”, “Espero que sea falso”, dijeron algunos.

En otras noticias que puede leer:

Publicidad

Piqué, indignado con Shakira por pullas a Clara Chía: “¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide?

Todo un revuelo causó Gerard Piqué al hablar abiertamente de su ruptura con Shakira y la canción de ella junto a Bizarrap, entre otros temas. El exfutbolista, sin mencionar a la cantante, se despachó contra los fans de la colombiana por lo que le dicen en redes sociales.

“Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”, dijo el exjugador del Barcelona.

Pero eso no fue todo, Piqué también aprovechó para expresar lo que piensa de la ‘Sesión 53’, canción que Shakira hizo junto a Bizarrap y en la que se descarga por el fin de su relación. Ni Clara Chía, novia actual del deportista, se salvó de ser mencionada.

“Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena... es igualita que tú”, dice Shakira en uno de los versos.